A fuoco un vagone nell' Interporto Sud | intervengono due squadre di vigili del fuoco e due autobotti

Un incendio è divampato all’interno dell’Interporto Sud, nel territorio di Marcianise, interessando un’area di stoccaggio di Rfi. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco e due autobotti. Le fiamme si sono sviluppate in uno dei vagoni presenti nell’area di magazzino. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e non sono ancora stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta nelle fiamme.

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