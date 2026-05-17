A fuoco un vagone nell' Interporto Sud | intervengono due squadre di vigili del fuoco e due autobotti
Un incendio è divampato all’interno dell’Interporto Sud, nel territorio di Marcianise, interessando un’area di stoccaggio di Rfi. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco e due autobotti. Le fiamme si sono sviluppate in uno dei vagoni presenti nell’area di magazzino. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e non sono ancora stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta nelle fiamme.
Un incendio si è verificato all'interno dell'Interporto Sud, nel territorio di Marcianise, e ha coinvolto un'area di stoccaggio di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana). A prendere fuoco un vagone ferroviario interessato da lavori di dismissione. Ieri (16 maggio), attorno alle 10, due squadre dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Assalto a un portavalori sulla Lecce-Brindisi: il momento dell'esplosione
Sullo stesso argomento
Vagone in fumo all’Interporto Sud, intervengono i vigili del fuocoTempo di lettura: < 1 minutoDue squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta sono intervenute all’interno dell’Interporto Sud, nel...
Incendio in viale Regina Margherita, due auto in fiamme. Intervengono i vigili del fuocoRimini, 1 marzo 2026 – Incendio nelle prime ore del mattino in viale Regina Margherita, a Rimini, all’altezza del civico 165.
Vagone di un treno divorato dalle fiammeUn incendio ha interessato nella mattinata di sabato 16 maggio un vagone ferroviario in fase di dismissione nell’area dell’Interporto Sud di Marcianise, in provincia di Caserta. Il convoglio, di propr ... ilfattovesuviano.it
Omesso versamento contributi, il Tribunale accoglie la linea difensiva: assolto imprenditore facebook
LE FOTO. Incendio all’Interporto di MARCIANISE: a fuoco un vagone ferroviario. Vigili del Fuoco sul postoMARCIANISE – Questa mattina, intorno alle ore 10:00, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, una proveniente dalla sede centrale del Comando ed una dal distaccamento di Ma ... casertace.net