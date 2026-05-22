Scontro tra due camion intervengono i vigili del fuoco

All’alba del 22 maggio, lungo il tratto piacentino dell’autostrada A1 vicino al confine con Parma, due camion sono rimasti coinvolti in un incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incidente o eventuali feriti. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari.

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