Il sindaco di Bologna ha ricevuto una scorta dopo le minacce sui social, legate agli scontri in piazza di una settimana fa. La decisione è stata presa in seguito alle minacce rivolte a causa del caso della morte di un giovane, noto come Fakir. La città si prepara a un presidio domenica sera al quartiere Pilastro, organizzato da collettivi e comitati. La situazione resta sotto stretta osservazione, con l’attenzione rivolta anche alla sicurezza pubblica.

Mentre è massima in città l’attenzione per il presidio chiamato da collettivi e comitati per domenica sera al Pilastro, a una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, la Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano, Matteo Lepore, in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi per la gestione del caso del 42enne morto durante un intervento di polizia. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui Corriere della Sera e Repubbblica. La protezione, secondo quanto scrivono i due quotidiani, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni. “Lepore ti vogliamo come Fakir”, “Per caso ha la scorta o non se lo fila nessuno? Così gli troviamo degli agenti su misura per lui”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Morte Fakir, scorta al sindaco Pd Lepore per le minacce social dopo gli scontri in piazza a Bologna

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#Fakir Assegnata la #scorta al sindaco di Bologna, Lepore. La decisione della Prefettura dopo le minacce di morte comparse sui social, nei giorni scorsi, in seguito alla morte del 42enne Abderrahim mentre era ammanettato. Verrà attivata nei prossimi giorni x.com

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