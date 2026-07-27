A Dubai, in risposta al calo del turismo, il governo ha annunciato un incentivo di circa 700 euro per i residenti che portano amici o parenti dall'estero. La misura mira a stimolare l'afflusso di visitatori e sostenere il settore turistico locale. La proposta prevede un contributo una tantum per chi invita persone provenienti dall'estero a visitare la città. La misura sarà valida fino a nuova comunicazione.

Di fronte al calo del turismo, il Paese offre ai residenti un contributo di circa 700 euro per chi fa venire dall'estero amici e parenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Dubai, bonus da 700 euro a residenti che portano turisti

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