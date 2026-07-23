Dubai 700 euro per i residenti che invitano amici e parenti | il paradiso di ultra-ricchi e influencer è solo un ricordo

Da ilmessaggero.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo di Dubai offre circa 715 euro ai residenti che invitano amici e parenti a visitare la città, con l’obiettivo di stimolare il turismo. La misura prevede un incentivo economico per ogni nuovo arrivo che soggiorna nella regione. Questa iniziativa mira a favorire il rafforzamento del settore turistico locale, dopo periodi di restrizioni e difficoltà legate alla pandemia. La promozione si rivolge principalmente ai residenti già stabiliti nella città.

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Seicentodieci sterline, circa 715 euro, per convincere gli amici a venire a trovarli a Dubai e rilanciare il turismo. Il governo offre incentivi economici ai residenti che invogliano familiari e amici a visitare l'emirato, nel tentativo di rilanciare il turismo, crollato da quando la città è stata coinvolta nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il programma Dubai Invite, un'iniziativa del Ministero dell'Economia e del Turismo, consente ai residenti degli Emirati Arabi Uniti di nominare amici e parenti e di ricevere vantaggi per un valore superiore a 3.000 dirham degli Emirati Arabi Uniti (circa 610 sterline) se questi si recano a Dubai. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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