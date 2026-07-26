A Dubai c'è un bonus da 700 euro per chi invita amici e turisti | come funziona i requisiti per riceverlo

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Dubai offre un bonus di oltre 700 euro a chi invita amici o parenti a visitare la città. Il governo ha avviato un programma volto a incentivare il turismo, in particolare dopo il conflitto in Iran. Per ricevere il bonus, bisogna rispettare determinati requisiti e seguire le procedure stabilite. Il programma è stato annunciato come parte delle iniziative per rilanciare il settore turistico locale. I dettagli sui requisiti e le modalità di partecipazione sono disponibili attraverso gli canali ufficiali delle autorità.

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Un bonus di oltre 700 euro per chi invita amici e parenti a Dubai. È il nuovo programma del governo della città emiratina per incentivare il turismo dopo la guerra in Iran. Il contributo consiste in voucher spendibili per attrazioni e soggiorni dal 20 luglio al 31 ottobre. Ecco tutte le regole e i requisiti per partecipare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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