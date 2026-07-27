Droga a chef e skipper nella penisola Sorrentina 6 misure cautelari | 4 gli arresti

Sei persone sono state raggiunte da misure cautelari, con quattro arresti, nell'ambito di un'operazione contro un traffico di droga nella penisola Sorrentina. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito l'ordinanza emessa dal tribunale. L'indagine ha coinvolto un gruppo che gestiva lo spaccio tra chef e skipper. Le autorità hanno sequestrato sostanze stupefacenti e documenti riconducibili all'attività illecita.

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha proceduto all'arresto di quattro persone, destinatarie della misura cautelare degli arresti domiciliari, all'esecuzione della misura del divieto di dimora nei confronti di un quinto soggetto e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti per una sesta persona, tutti indagati per il reato di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti. Il provvedimento... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Droga a chef e skipper nella penisola Sorrentina, nei guai vip e insospettabili

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