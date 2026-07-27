In un mese sono state accertate almeno 300 consegne di cocaina e marijuana a chef e skipper in Penisola Sorrentina, con sei persone raggiunte da misure cautelari. L'indagine ha portato all'arresto di quattro individui e ha evidenziato due casi anche nella Costiera amalfitana. La droga veniva venduta principalmente a professionisti del settore della ristorazione e della navigazione. Le forze dell'ordine hanno sequestrato numerose dosi durante le operazioni.

Droga, soprattutto cocaina oltre che marijuana, venduta a chef e skipper in Penisola Sorrentina: 6 misure cautelari, scoperti almeno 300 episodi di consegne di dosi in appena un mese. I finanzieri di Torre Annunziata e della compagnia di Massa Lubrense hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura. Dopo gli interrogatori preventivi, quattro persone sono finite agli arresti domiciliari, altre due sono state sottoposte rispettivamente al divieto di dimora e all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per altri due indagati il tribunale di Torre Annunziata si è dichiarato incompetente territorialmente poiché si tratta di cessioni di droga avvenute in Costiera Amalfitana. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Cocaina per chef e skipper in Penisola sorrentina, 300 dosi in un mese: 4 arresti. Due casi anche in Costiera amalfitana

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