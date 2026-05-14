Sting e la super villa nella Penisola Sorrentina sigilli al cantiere e sanzioni per 26mila euro Cosa è successo

Il cantante britannico è stato coinvolto in un procedimento legale riguardante la sua villa nella Penisola Sorrentina. Le autorità hanno posto i sigilli al cantiere in corso e hanno comminato sanzioni per un totale di 26 mila euro. Le verifiche hanno accertato irregolarità nelle autorizzazioni edilizie e nelle procedure di costruzione. La vicenda riguarda le attività di ampliamento e modifica di una proprietà già esistente nella zona. La vicenda si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine e il ritiro temporaneo dei permessi di costruzione.

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Roma, 14 maggio 2026 – Grane amministrative per Sting. La super villa del cantante britannico ed ex frontman dei Police, nel cuore della Penisola Sorrentina, è stata al centro di un’ispezione dei carabinieri di Massa Lubrense, in collaborazione con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Napoli. Ieri pomeriggio, nel corso del sopralluogo, i militari dell’Arma hanno riscontrato diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quindi hanno posto sotto sequestro il cantiere edile. Sequestrato il cantiere . La lussuosa villa con piscina, con vista su Capri, acquistata nel 2024 da Gordon Matthew Thomas Sumner, in arte Sting, è da tempo oggetto di interventi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sting e la super villa nella Penisola Sorrentina, sigilli al cantiere e sanzioni per 26mila euro. Cosa è successo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Massa Lubrense, sequestrato cantiere nella villa di Sting: multe per 26mila euroNel corso dei controlli, i militari hanno riscontrato diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, denunciando l’amministratore... Sting nei guai in Costiera Sorrentina: sequestrato il cantiere nella villa a Massa LubrenseA far rumore non è la sanzione, 26mila euro, inflitta per violazioni delle leggi per la sicurezza dei cantieri, ma il nome del proprietario della... Massa Lubrense, sequestrato cantiere edile nella villa di Sting: «Violazioni sicurezza sul lavoro»È di proprietà del cantante Sting, la villa con piscina sequestrata dai carabinieri a Massa Lubrense (Napoli), nel cuore della Penisola Sorrentina e con vista su Capri. ilmattino.it Penisola Sorrentina, a Sant' Agnello la casa di nonna Etta (Lauro) è ora un hotel 5 stelleUn luogo che non richiede presentazioni, la penisola sorrentina, diventata conosciuta grazie al cinema con Sophia Loren nel film Pane, amore e…, con la musica Torna a Surriento e Caruso. Qui si ... quotidiano.net