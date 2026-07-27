Il Bologna ha raggiunto un accordo con Dovbyk, che effettuerà le visite mediche domani. La Roma parteciperà alla copertura dello stipendio dell’attaccante ucraino. Il trasferimento di Dovbyk al club rossoblù è stato finalizzato. La firma è prevista nelle prossime ore. La trattativa si è conclusa senza ulteriori dettagli sui termini economici.

Dovbyk è del Bologna: fumata bianca, visite domani. La Roma contribuirà allo stipendio dell’ucraino. Il Bologna ha definito il suo nuovo attaccante: Artem Dovbyk vestirà rossoblù nella prossima stagione. L’attaccante ucraino ha dato il via libera al trasferimento e, come riportato da Fabrizio Romano, si muoverà dalla Roma con la formula del prestito secco, dunque senza diritto di riscatto. Una scelta precisa, che permette al club giallorosso di mantenere il controllo sul cartellino del giocatore e al Bologna di rinforzare l’attacco senza un investimento immediato. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Le visite mediche sono previste per domani: una volta completati i test, Dovbyk potrà firmare il contratto che lo legherà al Bologna per l’intera stagione 202627. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Dovbyk al Bologna: c’è l’intesa, domani le visite! E la Roma parteciperà allo stipendio

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