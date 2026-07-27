Castro alla Roma Dovbyk al Bologna | affare fatto I dettagli e le formule

Da gazzetta.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Santiago Castro è stato acquistato dalla Roma e si unirà alla squadra per rinforzare l’attacco. La trattativa si è conclusa con successo, anche se i dettagli su modalità e formule di pagamento non sono stati resi noti. Castro, che proviene dal Bologna, si unisce così alla rosa della squadra. La società sta ancora lavorando per completare il reparto offensivo, in attesa di altri eventuali innesti.

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Gian Piero Gasperini può abbracciare il suo primo acquisto. Santiago Castro, infatti, è un calciatore della Roma e andrà a rinforzare un attacco che ora attende l’arrivo dell’ala sinistra. L’accordo definitivo con il Bologna è stato trovato stamattina, ma l’affare era stato già delineato nella notte tra sabato e domenica. L’argentino, che ha voluto fortemente i giallorossi, atterrerà nella capitale tra stasera e domani e sarà quindi a disposizione di Gasp per il ritiro in Galles. Per chiudere l’operazione mancava solo l’ok dei Friedkin, arrivato ieri dopo l’amichevole col Cannes. Al Bologna andranno 35 milioni comprensivi di bonus (circa 32 più 3) ai quali aggiungere il 10% su eventuale futura rivendita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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