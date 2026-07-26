Dovbyk-Bologna c’è l’intesa di massima | la palla passa al giocatore

Roma e Bologna hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento di Artem Dovbyk, che dovrebbe avvenire con la formula del prestito. Manca ancora l’ultimo dettaglio da definire, e si tratta di una questione economica. La trattativa si trova in fase avanzata, ma non è ancora stato firmato nulla. L’operazione dipende dalla risoluzione di questo dettaglio prima di poter essere ufficializzata.

Manca un ultimo tassello, e non è economico. La Roma e il Bologna hanno raggiunto un’intesa di massima per il trasferimento di Artem Dovbyk, che dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito. Le parti si dicono ottimiste. Resta però da sciogliere il nodo più delicato: la volontà dell’attaccante ucraino, che ha già parlato direttamente con Domenico Tedesco, neo allenatore degli emiliani. L’intesa tra i club. Sul piano societario la strada sembra tracciata. Roma e Bologna hanno trovato la quadra su un’operazione in prestito, segno che entrambe le parti considerano la formula più adatta al momento, utile alla Roma per alleggerire il monte ingaggi, funzionale al Bologna per rinforzarsi senza un investimento a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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