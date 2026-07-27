Doppia opzione per Daniel Maldini in Serie A nuovo cambio di maglia

Da calciomercato.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Daniel Maldini sta lasciando l’Atalanta e potrebbe trasferirsi in una delle due squadre di Serie A interessate a lui. Le due società italiane sono pronte a offrirgli spazio in campo, ma ancora non sono stati definiti i dettagli del trasferimento. Maldini potrebbe approdare in una nuova squadra italiana nelle prossime settimane, con trattative ancora in corso.

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Daniel Maldini è pronto a salutare l’Atalanta e a vivere una nuova avventura in Serie A con due squadre italiane che sono pronte a dargli spazio. Daniel Maldini nel mirino di due squadre di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Cagliari e Sassuolo appaiono i club maggiormente interessati alla punta che è in uscita dall’Atalanta considerata la folta concorrenza che c’è per quello che riguarda il reparto avanzato. Sul giocatore ci sarebbero Cagliari (pronto a salutare Sebastiano Esposito) e Sassuolo. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra l’agente e l’Atalanta per capire quale sia il miglior futuro per la punta, pronta a salutare a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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