Daniel Maldini potrebbe lasciare il suo attuale club. Due squadre di Serie A hanno mostrato interesse per l’attaccante, che è di proprietà dell’Atalanta. La trattativa è in corso, ma non sono stati forniti dettagli sui club coinvolti o sui tempi. Maldini si trova in una fase di valutazione, mentre le società discutono le condizioni del possibile trasferimento.

Daniel Maldini è pronto a cambiare di nuovo maglia con l’attaccante, di proprietà dell’Atalanta, che sarebbe finito nel mirino di due squadre italiane. Daniel Maldini nel mirino di due squadre di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, su Daniel Maldini ci sarebbero sia il Cagliari che il Sassuolo con i rossoblu che appaiono in vantaggio per assicurarsi il calciatore dall’Atalanta. I bergamaschi vorrebbe cedere Maldini a titolo definitivo, ma non è da escludere che l’affare possa chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La settimana in corso sarà decisiva per capire il futuro dell’attaccante, pronto a ripartire da una nuova maglia dopo gli ultimi sei mesi vissuti alla Lazio, vissuti tra alti e bassi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Daniel Maldini pronto a cambiare maglia, due club di Serie A sulle sue tracce

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AH BOH... DANIEL MALDINI VA ALLA LAZIO

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