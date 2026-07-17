Daniel Maldini sta per lasciare l'Atalanta, squadra di Serie A. L’attaccante, ex Milan, ha giocato con i bergamaschi nelle ultime stagioni e ora si appresta a trasferirsi altrove. La sua partenza è imminente e non sono stati ancora annunciati dettagli sul nuovo club o le modalità del trasferimento. Maldini ha disputato diverse partite con l’Atalanta, lasciando un segno in alcune occasioni.

Daniel Maldini sembra destinato a cambiare nuovamente casacca. Il figlio d'arte, che a San Siro aveva regalato qualche lampo di classe prima di lasciare il Milan, è ormai a un altro giro di giostra nella sua carriera: dopo il prestito alla Lazio nella scorsa stagione, Maldini è rientrato all' Atalanta, ma la sua permanenza a Bergamo sembra tutt'altro che scontata. Sul trequartista infatti si sarebbe mosso il Sassuolo di Aquilani, che dopo la ricca cessione di Muharemovi? al Leeds per circa 40 milioni (con la metà che andrà alla Juventus) ha ora le risorse per rinforzare la rosa e punta con decisione sull'ex rossonero. Un'operazione che avrebbe senso da entrambe le parti: Maldini troverebbe nuovamente continuità e un progetto tecnico che lo rilanci mentre il Sassuolo acquisterebbe qualità e imprevedibilità nella trequarti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ex Milan, Daniel Maldini saluterà l'Atalanta: una squadra di Serie A su di lui

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Lazio, Daniel Maldini è arrivato a Fiumicino

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