Il ministro per lo Sport ha commentato la rinuncia di Andrea Pirlo alla panchina della Nazionale, definendola una notizia che si commenta da sola. Ha inoltre espresso disappunto per questa decisione, sottolineando la necessità di recuperare una brutta figura. La questione riguarda la mancata nomina di Pirlo come allenatore della squadra nazionale, senza ulteriori dettagli sul motivo della rinuncia.

«La rinuncia di Andrea Pirlo alla panchina azzurra? È una notizia che si commenta da sola». È il commento del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenuto a margine della presentazione dell'Hub Rete di Piacenza, sulla mancata nomina dell'ex campione alla guida della Nazionale italiana. «È una situazione che avremmo voluto differente - ha aggiunto Abodi - con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura». Parole concise ma nette, con cui il ministro evidenzia il rammarico per un epilogo diverso rispetto a quello auspicato e richiama la necessità di voltare rapidamente pagina per restituire credibilità al percorso della Nazionale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Panchina azzurra, il ministro Abodi indispettito: «Una brutta figura da recuperare»

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