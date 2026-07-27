Le scarpe Valleverde, originarie di una provincia italiana, vengono vendute in Italia e in Europa e puntano a espandersi a livello globale. Dal 2015, la produzione è gestita da un modellista di scarpe che ha preso il controllo del marchio. La società ha raggiunto un valore di circa 30 milioni di euro dopo un periodo di crisi e ora mira anche ai mercati esteri.

DA FUSIGNANO, in provincia di Ravenna, al mondo. Le scarpe Valleverde vengono vendute in Italia e in Europa, ma puntano al mondo, crisi permettendo, come dice Elvio Silvagni, modellista di scarpe, dal 2015 titolare dello storico marchio di calzature. "Noi abbiamo comprato nel 2015 il marchio, dopo che l’azienda era fallita. Ma io credevo che Valleverde fosse ancora nella testa degli italiani", racconta l’imprenditore. Come spesso capita al made in Italy, il successo arriva negli anni Novanta e Duemila, grazie alla televisione e alla pubblicità, ma contestualmente per lo storico marchio di calzature, nato negli anni Settanta, arriva anche la crisi e il fallimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dopo la crisi. Valleverde vola a 30 milioni e punta anche sui mercati esteri

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