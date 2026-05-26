salone franchising milano fra sviluppo delle reti e crescita sui mercati esteri

Al Salone Franchising Milano si è registrata una crescita delle reti e un rafforzamento sui mercati esteri. Nonostante il calo dei consumi, il settore del franchising ha continuato a espandersi e a innovare i modelli distributivi. Si sono presentate nuove strategie di espansione internazionale e annunciati accordi di partnership. La manifestazione ha evidenziato un settore in movimento, con aziende che puntano all’internazionalizzazione e alla diversificazione dell’offerta.

Il franchising continua a mostrare segnali di solidità e crescita, nonostante il calo dei consumi, spingendo su espansione delle reti e innovazione dei modelli distributivi, guardando con attenzione ai mercati internazionali. Un comparto dinamico che punta su formazione, nuove competenze e sviluppo imprenditoriale, come è stato evidenziato alla presentata dell’ edizione 2026 di Salone Franchising Milano, la manifestazione di riferimento in Italia per il mondo del franchising e del retail organizzata da Fiera Milano in programma dall’1 al 3 ottobre all’Allianz MiCo. “Vogliamo rafforzare il ruolo di Salone Franchising Milano come appuntamento di riferimento per tutto l’ecosistema dell’affiliazione commerciale, in una fase di profonda trasformazione del settore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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