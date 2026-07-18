raid usa su ponti e binari crisi elettrica in iran alta tensione sui mercati

Gli Stati Uniti hanno condotto un raid su ponti e binari in Iran, mentre il paese affronta una crisi elettrica. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno colpito basi in Medio Oriente. Entrambi i paesi hanno alzato il livello dello scontro, concentrandosi su infrastrutture strategiche e obiettivi militari. La tensione tra le due nazioni si mantiene alta, con azioni militari che coinvolgono obiettivi specifici in entrambe le aree.

Stati Uniti e Iran alzano il livello dello scontro mettendo nel mirino rispettivamente le infrastrutture della Repubblica Islamica e le basi americane in Medio Oriente. Teheran accusa le forze Usa di aver colpito l’aeroporto di Iranshahr, una stazione ferroviaria e due ponti, con un bilancio di almeno otto morti e 20 feriti. Il regime denuncia inoltre raid sulle infrastrutture elettriche nel sud del Paese, a seguito dei quali invita la popolazione a ridurre i consumi e a spegnere i condizionatori nonostante il caldo estremo. In risposta, la Repubblica islamica rivendica di aver colpito basi, aerei e radar statunitensi in Kuwait, Qatar, Bahrein, Giordania e Oman. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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