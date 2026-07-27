Dopo l’amichevole contro il Celtic, è stato confermato che un giovane calciatore resterà al club fino alla fine della stagione. Questa decisione è stata comunicata dall'allenatore, che ha annunciato che il giocatore continuerà a far parte della rosa fino alla conclusione dell’attuale campionato. Nel frattempo, il difensore rimane alla squadra e anche un altro membro dello staff, Comotto, continuerà a lavorare con il club. Sono stati inoltre annunciati i nomi di alcuni giocatori in partenza e altri confermati.

Primo estratto: Camarda. Francesco dopo l'amichevole con il Celtic ha conosciuto il suo futuro: "Resterà qui fino a fine stagione", ha detto Amorim. Avanti i prossimi. Il Milan deve vendere e dire al mondo che sarà di Tomori, Fofana, Estupiñan, Chukwueze, Loftus-Cheek, Comotto, Odogu, Musah. Vediamo da che cosa dipende il loro futuro e quante possibilità hanno di restare. Fikayo Tomori non è più un titolare di questo Milan. Si giocherà il posto, nella migliore delle ipotesi. Mario Gila però prenota un posto da centrale di destra ed è difficile immaginare Tomori in altre posizioni. E allora, partirà? Calma. Fik non ha intenzione di lasciare, come non ha lasciato un anno e mezzo fa, quando il Milan aveva trovato un accordo per lui con Juventus e Tottenham. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Dopo Camarda, anche Comotto resta al Milan. Tomori, Loftus, Estupiñan: ecco chi va e chi rimane

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