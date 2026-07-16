Giovanili Inter tra entrate e uscite | ecco chi va via e chi rimane

Due giovani calciatori lasciano il settore giovanile, mentre altri rimangono per il nuovo campionato. Tra prestiti e rinnovi, alcune promesse sono state cedute in prestito, mentre alcuni talenti sono stati confermati nel roster. Nessun dettaglio sui nomi, ma le mosse riguardano principalmente uscite e conferme di giocatori under 19. Le decisioni sono state prese prima dell’inizio della stagione, con l’obiettivo di rafforzare il settore giovanile.

Tra prestiti e piani, il settore giovanile nerazzurro fa le sue mosse prima dell’inizio del campionato. Tra riconferme, uscite e atleti “da blindare”, vediamo chi saranno i giovani che lasciano il club e quelli su cui invece si punta per il futuro. Da Spinaccè a Della Mora: il loro futuro non sarà nerazzurro. Il calciomercato è ricco di variabili ed imprevisti che spesso cambiano intere formazioni e questo avviene tanto in prima squadra, quanto nelle giovanili. L’ Inter infatti, saluta, prima dell’inizio del campionato, alcune promesse del suo vivaio che, almeno per il momento, cresceranno lontane dai nerazzurri. Tra le illustri uscite di quest’anno c’è quella di Matteo Spinaccè. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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