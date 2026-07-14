In Casal Milan si susseguono le novità sul mercato. Tomori ed Estupinan sono i principali candidati a lasciare il club, con ipotesi di trasferimento in Premier League. Intanto, si avvicina il rinnovo di Modric, mentre il futuro di Comotto al Milan resta incerto. La sessione di mercato è in pieno fermento, con diverse trattative ancora aperte.

Giornata ricca di novità in Casal Milan. Il mercato in uscita entra nel vivo, con Tomori ed Estupinan come candidati principali in uscita: per loro possibile futuro in Premier League? Ma non è tutto. In casa Milan si parla anche di rinnovi, con Camarda e Comotto che potrebbero continuare il loro percorso con il Milan. Ma la notizia più importante riguarda proprio Luka Modric: il centrocampista croato è orientato a rinnovare per un'ulteriore stagione!. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di ' PianetaMilan.it '. Calciomercato Milan, l'Atalanta vuole Jashari. L'Atalanta resta interessata ad Ardon Jashari, considerato primo obiettivo della Dea per il proprio centrocampo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Top News: Modric, rinnovo vicino! Tomori ed Estupinan ai saluti. Comotto, futuro in rossonero?

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