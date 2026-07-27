"Donne Fiere 2023-2026" è il titolo della mostra aperta nel complesso museale del Santa Chiara di via Folgore. Protagoniste le donne artiste, scrittrici e coraggiose che hanno contribuito a scrivere la storia della Valdelsa. Evento promosso dal Centro Pari Opportunità Valdelsa. Incontro visivo aperto fino al 25 agosto del viaggio delle donne illustrato e curato da Domitilla Marzuol. Nel 2026 Lavinia Serpi da Casole d’Elsa, Tita Gambassini Colle Val d’Elsa, Loretta Montemaggi Poggibonsi, Lina Tozzi Radi a Radicondoli e Mina Biagini di San Gimignano. Quella Mina del Biagini, scomparsa nel 2002, popolare partigiana combattente nella Brigata "Spartaco Lavagnini" e protagonista in prima linea, il 10 giugno 1944 alla liberazione di 72 prigionieri politici dal carcere San Domenico a San Gimignano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Donne Fiere" in mostra. Coloro che hanno fatto la storia della Valdelsa

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Why the Self-Help Industry Sells FANTASIES | Dr. John Demartini

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