A Melzo, in provincia di Milano, si tiene un’esposizione dedicata alle grafiche e alle filastrocche che hanno segnato la storia del marchio alimentare. La mostra presenta immagini e testi che raccontano l’evoluzione delle pubblicità e delle comunicazioni legate a questo patrimonio culturale. Tra i materiali esposti ci sono testi come filastrocche e slogan pubblicitari, alcuni dei quali si riferiscono a prodotti come il formaggio e i salumi. L’evento mira a conservare e valorizzare questa memoria storica.

Melzo (Milano) – “ Quando compri il Bel Paese occhi aperti e orecchie tese attenzione al salumiere perché faccia il suo dovere di tagliare la tua fetta col suo pezzo di etichetta”. La famiglia e la salute, la genuinità e lo strapaese, storia e società, enfasi e paradosso. Racconta un decennio di pubblicità di un formaggio immortale la mostra “Aldo Foà e il Bel Paese. Pubblicità Galbani 1928-1939“, allestita in biblioteca a Melzo, curata da Andrea Tomasetig e promossa da Città di Melzo e Lactalis. Un manifesto esposto alla mostra In esposizione etichette e marchi e una selezione in parte inedita delle stampe originali in bianco e nero per... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Amarcord Galbani a Melzo, in mostra grafiche e filastrocche che hanno fatto la storia: “Patrimonio da salvare”

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