Festa della Repubblica l' appello della consigliera di parità | Intitolare spazi pubblici alle donne che hanno fatto grande la storia locale
In occasione dell’80esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, la consigliera di parità della Provincia di Chieti ha invitato i sindaci a dedicare strade e spazi pubblici alle donne che hanno contribuito alla storia locale. L’appello mira a valorizzare il ruolo delle donne attraverso intitolazioni ufficiali. Nessuna decisione immediata è stata annunciata, ma l’iniziativa punta a sensibilizzare su questa proposta nel territorio.
In occasione dell'80esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, la consigliera di parità della Provincia di Chieti, Monica Brandiferri, si rivolge a tutti i sindaci del territorio, invitandoli a impegnarsi per l'intitolazione di strade e spazi pubblici alle donne della storia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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