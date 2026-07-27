Oggi a Firenze si è tenuto un incontro tra il presidente della Regione Toscana e le delegazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL, in seguito allo sciopero regionale dell’industria del 9 luglio. Il confronto si è concentrato sui rischi per i distretti industriali e sui fondi pubblici vincolati. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui contenuti discussi o sulle decisioni prese durante la riunione.

FIRENZE – Si è svolto questa mattina a Firenze il confronto tra il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e le delegazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL, convocato dopo lo sciopero regionale dell’industria proclamato lo scorso 9 luglio. Nel corso dell’incontro, il segretario generale della UIL Toscana Paolo Fantappiè ha posto l’accento sulla necessità di riformare il modello dei distretti industriali regionali, richiamando i temi già affrontati la settimana precedente con Confindustria. Secondo il sindacato, l’evoluzione legata all’intelligenza artificiale, all’innovazione e alle filiere produttive impone un cambiamento per evitare che le microimprese vengano estromesse dal mercato, puntando su una crescita strutturale che faciliti anche l’accesso al credito. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Distretti industriali a rischio e fondi pubblici vincolati: il sindacato incalza la Regione

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