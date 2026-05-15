Basilicata rischio revoca fondi PNRR | allarme su aree industriali

In Basilicata, le aree industriali di Jesce, La Martella e Tito Scalo si trovano a rischio revoca dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La regione ha ottenuto finora soltanto lo 0,6% delle autorizzazioni relative alle Zone Economiche Speciali (ZES), un dato molto basso rispetto alle aspettative. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla possibilità di perdere risorse destinate allo sviluppo industriale, con implicazioni concrete per le aziende e i progetti in corso nella zona.

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? Punti chiave Cosa rischiano concretamente i poli industriali di Jesce, La Martella e Tito Scalo?. Perché la Basilicata ha ottenuto solo lo 0,6% delle autorizzazioni ZES?. Chi deve rispondere del rallentamento burocratico nei progetti strategici lucani?. Come può la Giunta regionale evitare la revoca definitiva dei fondi?.? In Breve Basilicata detiene solo lo 0,6% delle autorizzazioni ZES Unica nel Mezzogiorno.. Rischio per i poli industriali strategici di Jesce, La Martella e Tito Scalo.. Il Ministero delle Infrastrutture valuta il ritiro fondi PNRR per i nodi logistici.. Cifarelli chiede alla Giunta azioni per proteggere settori automotive e agroalimentare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, rischio revoca fondi PNRR: allarme su aree industriali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sanità in Basilicata: stop ai progetti PNRR, rischio fondi persiI consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello, hanno presentato un’interrogazione urgente alla Presidenza... Fondi Pnrr, l'allarme lanciato da Italia Viva: «Ritardi nell'utilizzo, a rischio 52 milioni di finanziamenti regionali»ANCONA – Anche Italia Viva Marche lancia l’allarme per i ritardi nell’utilizzo delle risorse Pnrr per le case di comunità e gli ospedali di comunità.