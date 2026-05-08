In Piemonte arrivano altri 5 distretti del commercio | il bando e i requisiti per i fondi

In Piemonte sono stati annunciati cinque nuovi distretti del commercio con un finanziamento complessivo di 100.000 euro. La Giunta regionale ha approvato lo stanziamento su proposta dell’assessore al Commercio, Paolo Bongioanni. I fondi sono destinati a sostenere la creazione di queste aree commerciali, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo locale. Sono stati pubblicati anche i requisiti e il bando per accedere alle risorse.

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Centomila euro per cinque nuovi distretti del commercio in Piemonte. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al Commercio Paolo Bongioanni, ha approvato uno stanziamento di 100mila euro destinato alla nascita di cinque nuovi distretti del commercio. Le risorse saranno assegnate.🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Angri: Commercio in crisi? Distretti del Commercio, corsa alla svoltaAngri al Bivio: Confesercenti Incalza il Comune sull'Adesione ai Distretti del Commercio Angri si trova di fronte a una decisione cruciale per il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: In Piemonte arrivano altri 5 distretti del commercio: il bando e i requisiti per i fondi; Borse di studio in Piemonte: dalla Regione arrivano altri 4 milioni; Arrivano le risorse dalla Regione Piemonte per riqualificare l’area ex Ibl di Casale; GIROMANGIANDO - Domenica 3 Maggio la seconda edizione della passeggiata enogastronomica a Mongardino. In Piemonte arrivano altri 5 distretti del commercio: il bando e i requisiti per i fondiL'assessore Bongioanni annuncia il nuovo bando: contributi da 20mila euro per combattere la desertificazione commerciale e rilanciare i negozi sotto casa ... novaratoday.it Borse di studio in Piemonte: dalla Regione arrivano altri 4 milioniLa Regione Piemonte aumenta le risorse destinate al diritto allo studio universitario e assegna a Edisu altri 4 milioni di euro. Il nuovo stanziamento servirà a finanziare le borse di studio per 729 s ... torinofree.it La Regione Piemonte vara il salva-sanità, ma i fondi arrivano tagliando welfare e trasporti x.com