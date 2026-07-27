Disperso in mare ore di ricerche frenetiche a Marina di Massa
Una persona è scomparsa in mare a Marina di Massa, scatenando ore di ricerche intense. Le operazioni di soccorso sono state avviate nelle prime ore della notte e sono ancora in corso. Le forze dell’ordine e i servizi di emergenza stanno perlustrando l’area nel tentativo di rintracciare il disperso. Non ci sono ancora aggiornamenti sulle condizioni o sul risultato delle operazioni di ricerca.
MASSA – Ore di altissima apprensione a Marina di Massa dove dalle prime ore della notte sono in corso complesse operazioni di ricerca e soccorso in mare per una persona scomparsa tra le onde. L’allarme è scattato intorno alle 00,45 alla sala operativa della Capitaneria di porto di Marina di Carrara tramite il Numero unico di emergenza 112, a seguito della segnalazione dell’ingresso in acqua di una persona non identificata, in abiti civili, nello specchio acqueo antistante la nota località Torre Fiat. La macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto sotto la direzione del 2° Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Livorno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
DISTRESS CALL BEFORE BARGE SANK; TWO CREW MISSING AT SEA
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