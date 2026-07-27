disperso in mare ore di ricerche frenetiche a marina di massa

Notizia in breve

Una persona è scomparsa in mare a Marina di Massa, scatenando ore di ricerche intense. Le operazioni di soccorso sono state avviate nelle prime ore della notte e sono ancora in corso. Le forze dell’ordine e i servizi di emergenza stanno perlustrando l’area nel tentativo di rintracciare il disperso. Non ci sono ancora aggiornamenti sulle condizioni o sul risultato delle operazioni di ricerca.