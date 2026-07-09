Bagnante disperso in mare a Gela | la canoa è tornata a riva senza di lui ricerche in corso

Un bagnante disperso in mare a Gela da ieri. La sua canoa è tornata a riva senza di lui. Le ricerche sono in corso da parte delle forze di soccorso, con l'impiego di mezzi aerei. Le operazioni continuano nel tentativo di trovare il disperso.

Da ieri disperso un bagnante uscito in canoa a Gela (Caltanissetta). La canoa è tornata a riva senza di lui. Oggi, 9 luglio, proseguono le ricerche anche con mezzi aerei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Porto Cesareo, Primo Maggio di angoscia: disperso in mare, ricerche in corsoUn uomo risulta disperso nel mare del litorale di Porto Cesareo dopo essere scomparso durante un’immersione nel giorno del Primo Maggio.

Disperso in mare mentre praticava kitesurf: ricerche in corso sulla costaVenerdì 1 maggio, un uomo di 39 anni è scomparso mentre praticava kitesurf nelle acque tra Torre Lapillo e Porto Cesareo, lungo la costa del Leccese.

Temi più discussi: San Benedetto, ricerche per un bagnante disperso in mare: salvate altre cinque persone; Ricerche di un disperso in mare a San Benedetto del Tronto; Michele Strazzella, va a nuotare e non fa ritorno: la tragedia in riviera; Disperso in mare, proseguono senza sosta le ricerche: chiusa la balneazione (Video).

Bagnante disperso in mare a Gela: la canoa è tornata a riva senza di lui, ricerche in corsoDa ieri non si hanno più notizie di un bagnante uscito in canoa nel mare di Gela, provincia di Caltanissetta. L'allarme è scattato quando la canoa è tornata a riva senza di lui. Questa mattina, gioved ... fanpage.it

Bagnante disperso in mare, riprese le ricercheGela. Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca del bagnante del quale non si sa più nulla ormai da ieri. Pare infatti che fosse uscito in mare con la canoa ma non ha fatto più rientro. La ... quotidianodigela.it