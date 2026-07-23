Fiumicino uomo disperso in mare | ricerche senza sosta

A Fiumicino, le ricerche di un uomo disperso in mare sono in corso dalla tarda mattinata di oggi. La barca di cui era proprietario si trovava al largo, ma l’uomo non era a bordo al momento della scomparsa. Le operazioni di ricerca coinvolgono imbarcazioni e mezzi aerei. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle circostanze della scomparsa.

Fiumicino, 23 luglio 2026 – La sua barca era al largo ma lui non era a bordo: sono in corso dalla tarda mattinata di oggi le ricerche di un uomo disperso in mare. Secondo quanto di apprende si tratterebbe di un pescatore. L’imbarcazione era all’altezza di Focene. Guardia Costiera e Guardia di Finanza stanno lavorando senza sosta, con l’aiuto di pescatori locali. Presente anche un’elicottero. Al momento nessuna traccia dell’uomo in superficie. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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