disordini dopo partita e la retrocessione della massese 21 ultras denunciati

Dopo la partita, 21 ultras sono stati denunciati per aver lanciato sassi e bottiglie contro le forze dell'ordine, che proteggevano i giocatori. I disordini sono avvenuti in seguito alla retrocessione della squadra locale, con i tifosi che si sono scagliati contro gli agenti. Nessun altro dettaglio sulla dinamica o eventuali feriti. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare gli autori degli atti violenti.

Avevano deciso di sfogare tutta la loro rabbia per quella retrocessione inaspettata, lanciando sassi e bottiglie contro gli agenti schierati a protezione dei giocatori. Per questa ragione, al termine di un’accurata indagine, 21 ultras della Massese sono stati denunciati dalla polizia, in attesa dell’arrivo anche di un probabile Daspo che impedirà loro di assistere per lungo tempo a manifestazioni sportive. I fatti si riferiscono allo scorso 3 maggio, giorno in cui si è svolta la partita fra Massese e Larcianese, valida come playout del campionato di calcio di Eccellenza. La sconfitta interna per 1 – 2 costò quel giorno agli apuani la retrocessione in Promozione, risultato del tutto imprevisto a inizio stagione, scatenando così la contestazione dei tifosi di casa. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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