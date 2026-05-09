Dopo i disordini verificatisi prima dell'incontro tra Empoli e Carrarese, il questore di Firenze ha disposto 20 provvedimenti di Daspo nei confronti di tifosi della squadra apuana. Dei provvedimenti, dieci hanno una durata tra i 2 e i 4 anni, mentre gli altri sono stati emessi per periodi compresi tra i 5 e i 7 anni. La decisione mira a prevenire ulteriori incidenti durante eventi sportivi.

FIRENZE – Il questore di Firenze ha emesso 20 provvedimenti di daspo, dieci dei quali con durata tra i 2 e i 4 anni e i restanti con durata compresa tra i 5 e i 7 anni, nei confronti di 20 tifosi della Carrarese. I provvedimenti, spiega la Questura di Firenze, sono stati adottati a seguito dei fatti accaduti il 28 settembre 2025 a Empoli, prima dell’incontro di calcio della serie B Empoli-Carrarese, quando un gruppo di 20 ultras carraresi, giunti nel parcheggio riservato agli ospiti dello stadio Castellani, sono scesi dai mezzi e, travisati e armati di oggetti atti a offendere, si sono mossi in direzione opposta allo stadio, verso il centro cittadino.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Empoli-Carrarese: 20 Daspo ai tifosi apuani dopo i disordini prima della partita

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