Dal 31 luglio entra in vigore la nuova normativa europea sul diritto alla riparazione degli elettrodomestici. La Direttiva UE 20241799, recepita dagli Stati membri, introduce regole più chiare per produttori e consumatori. Le nuove disposizioni mirano a favorire la riparabilità degli apparecchi, estendendo i periodi di disponibilità di pezzi di ricambio e migliorando le informazioni fornite ai consumatori. La normativa si applica a partire dalla data indicata e riguarda diversi tipi di elettrodomestici.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dal 31 luglio entreranno in vigore importanti novità per i consumatori europei grazie al recepimento della Direttiva UE 20241799, che introduce il cosiddetto diritto alla riparazione. L’obiettivo della normativa è favorire la riparazione dei prodotti guasti anziché la loro sostituzione, contribuendo a ridurre i rifiuti, limitare l’obsolescenza programmata e promuovere un consumo più sostenibile. Cosa prevede il diritto alla riparazione. La nuova disciplina impone ai produttori l’obbligo di riparare i beni tecnicamente recuperabili anche dopo la scadenza della garanzia legale. La misura riguarda numerosi prodotti di uso quotidiano, tra cui lavatrici, aspirapolvere, smartphone e altri elettrodomestici ed elettronici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Diritto alla riparazione degli elettrodomestici: dal 31 luglio cambiano le regole per produttori e consumatori

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