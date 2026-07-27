Diritto alla riparazione degli elettrodomestici | dal 31 luglio cambiano le regole per produttori e consumatori
Dal 31 luglio entra in vigore la nuova normativa europea sul diritto alla riparazione degli elettrodomestici. La Direttiva UE 20241799, recepita dagli Stati membri, introduce regole più chiare per produttori e consumatori. Le nuove disposizioni mirano a favorire la riparabilità degli apparecchi, estendendo i periodi di disponibilità di pezzi di ricambio e migliorando le informazioni fornite ai consumatori. La normativa si applica a partire dalla data indicata e riguarda diversi tipi di elettrodomestici.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Dal 31 luglio entreranno in vigore importanti novità per i consumatori europei grazie al recepimento della Direttiva UE 20241799, che introduce il cosiddetto diritto alla riparazione. L’obiettivo della normativa è favorire la riparazione dei prodotti guasti anziché la loro sostituzione, contribuendo a ridurre i rifiuti, limitare l’obsolescenza programmata e promuovere un consumo più sostenibile. Cosa prevede il diritto alla riparazione. La nuova disciplina impone ai produttori l’obbligo di riparare i beni tecnicamente recuperabili anche dopo la scadenza della garanzia legale. La misura riguarda numerosi prodotti di uso quotidiano, tra cui lavatrici, aspirapolvere, smartphone e altri elettrodomestici ed elettronici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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