Diouf è la causa del cambio di strategia sul mercato | l’Inter ha trovato in casa il proprio esterno destro

Da internews24.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Andy Diouf ha segnato una doppietta durante l’amichevole contro il Karlsruher, contribuendo a una rimonta dell’Inter. La partita si è conclusa con la vittoria dei nerazzurri, grazie alle sue reti decisive. La sua performance ha portato a un cambio di strategia sul mercato, con l’Inter che ha deciso di puntare su un esterno destro già presente in rosa.

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Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. L’ Inter  conquista una vittoria in rimonta nell’amichevole contro il  Karlsruher  grazie a una prestazione decisiva di  Andy Diouf, autore della  doppietta  che ha ribaltato il risultato. L’intuizione tattica del tecnico  Cristian Chivu, che ha impiegato il giocatore come  quinto di destra, sta fornendo risposte immediate ed efficaci sul campo. La cronaca del match e le scelte tattiche di Chivu. Secondo la ricostruzione de  La Gazzetta dello Sport, dopo un primo tempo chiuso in svantaggio per la rete di  Civeja, l’ allenatore nerazzurro Chivu  ha cambiato  11 elementi su 11  ad inizio ripresa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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