Andy Diouf ha segnato una doppietta durante l’amichevole contro il Karlsruher, contribuendo a una rimonta dell’Inter. La partita si è conclusa con la vittoria dei nerazzurri, grazie alle sue reti decisive. La sua performance ha portato a un cambio di strategia sul mercato, con l’Inter che ha deciso di puntare su un esterno destro già presente in rosa.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. L’ Inter conquista una vittoria in rimonta nell’amichevole contro il Karlsruher grazie a una prestazione decisiva di Andy Diouf, autore della doppietta che ha ribaltato il risultato. L’intuizione tattica del tecnico Cristian Chivu, che ha impiegato il giocatore come quinto di destra, sta fornendo risposte immediate ed efficaci sul campo. La cronaca del match e le scelte tattiche di Chivu. Secondo la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport, dopo un primo tempo chiuso in svantaggio per la rete di Civeja, l’ allenatore nerazzurro Chivu ha cambiato 11 elementi su 11 ad inizio ripresa. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Diouf è la causa del cambio di strategia sul mercato: l’Inter ha trovato in casa il proprio esterno destro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, il retroscena sul cambio di strategia: adesso sarà all in su RomeroL'Inter ha deciso di concentrare le proprie risorse su Cristian Romero, puntando a rafforzare la difesa con un investimento importante.

Inter, mercato in evoluzione: priorità a difesa ed esterno destro, Spence resta il primo obiettivoL’Inter punta ancora a un esterno destro e a un difensore centrale, con Spence del Tottenham come obiettivo principale per la fascia.

Temi più discussi: Diouf spinge l'Inter alla vittoria: 2-1 contro il Karlsruher; Karlsruhe-Inter 1-2, le pagelle: Diouf (8) è miracoloso, Barella (6,5) bene nel primo tempo, Bastoni (5,5), da rivedere; L’Inter batte 2-1 il Karlsruhe in rimonta nel recupero grazie a Diouf; Spence costa troppo, l’Inter pensa a Read: chi è il Dumfries giovane.

La prossima rivale del Monza vince al 94’: Diouf salva l’Inter con una doppiettaL’Inter, prossima avversaria del Monza, batte 2-1 il Karlsruher: decisiva la doppietta di Diouf tra il 91’ e il 94’. monza-news.it

perché alcune persone vengono gaslightate da konami per accettare trattamenti inferiori? l'anno scorso abbiamo avuto carte di fine gioco come MvB, cannavaro, caceres, forlan che rimarranno carte top per ANNI, quest'anno riceviamo roba che è appena migli reddit

Inter, Diouf manda grandi segnali a Chivu e alla dirigenza. Romero la priorità del momentoL’Inter chiude il ritiro in Germania con la vittoria in amichevole contro il Karlsruher al BBBank Wildpark di Karlsruhe per 2-1. tuttomercatoweb.com