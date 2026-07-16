L’Inter punta ancora a un esterno destro e a un difensore centrale, con Spence del Tottenham come obiettivo principale per la fascia. La società nerazzurra sta lavorando sul mercato per rinforzare queste aree, mentre il nodo Pavard resta sul tavolo come possibile opzione. La strategia si concentra sulle priorità di rafforzamento, senza ulteriori dettagli sui tempi o le cifre degli eventuali acquisti.

di Alberto Petrosilli Le strategie nerazzurre tra difensore centrale, fascia destra e il nodo Pavard: il primo obiettivo resta Spence del Tottenham. L’ Inter continua a pianificare le prossime mosse sul calciomercato, concentrando i propri sforzi su due ruoli ritenuti fondamentali: un difensore centrale e un esterno destro. Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi di Sky Sport, la dirigenza sta lavorando soprattutto sul reparto arretrato, senza perdere di vista anche il centrocampo, dove Jones continua a essere un profilo particolarmente apprezzato. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Un tema centrale riguarda anche il futuro di Benjamin Pavard. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, mercato in evoluzione: priorità a difesa ed esterno destro, Spence resta il primo obiettivo

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Bomba di calciomercato Inter, oltre a Khalaili c'è un altro esterno destro.

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