Mercato Inter il retroscena sul cambio di strategia | adesso sarà all in su Romero

Da internews24.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Inter ha deciso di concentrare le proprie risorse su Cristian Romero, puntando a rafforzare la difesa con un investimento importante. La società ha ridisegnato la strategia di mercato per assicurarsi il giocatore, considerato una priorità per il reparto arretrato. La scelta segue una serie di valutazioni interne e si traduce in un impegno economico mirato a ottenere il trasferimento. Non sono stati resi noti dettagli sui tempi e le modalità dell'operazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. L’ Inter  spinge sull’acceleratore e punta tutto su  Cristian Romero  per blindare il proprio reparto arretrato. Secondo quanto riportato dal  Corriere della Sera, il difensore argentino del  Tottenham  è diventato ufficialmente l’ obiettivo prioritario  del club milanese per la sessione estiva di trasferimenti. Si tratta di un vero e proprio  cambio di strategia  rispetto ai piani stilati inizialmente dalla dirigenza. Se in un primo momento l’intenzione era quella di investire il budget su un rinforzo per le corsie esterne, la società di  Viale della Liberazione  ha deciso di dirottare l’intero  tesoretto a disposizione  sul centrale ex Atalanta e Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

mercato inter il retroscena sul cambio di strategia adesso sar224 all in su romero
© Internews24.com - Mercato Inter, il retroscena sul cambio di strategia: adesso sarà all in su Romero
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bomba di calciomercato Inter, oltre a Khalaili c'è un altro esterno destro.

Video Bomba di calciomercato Inter, oltre a Khalaili c'è un altro esterno destro.

Notizie e thread social correlati

Inter, avanti tutta su Romero: l’argentino è la priorità sul mercatoL’Inter ha deciso di puntare su Cristian Romero come obiettivo principale per il mercato.

Inter, summit con Oaktree: cambia la strategia sul mercato e Chivu sarà sempre più centraleL'Inter ha incontrato i rappresentanti di Oaktree per discutere di strategie di mercato, segnando una modifica nell’approccio adottato finora.

Temi più discussi: Atta, Nico Paz, Palestra e Celik: il mercato ci ricorda che niente è mai scontato...; Da Udine, clamoroso retroscena su Solet-Inter: C'erano già state le visite! Poi è successo che...; SportMediaset: Ekhator: Spalletti? Vi svelo un retroscena. La Juve è il mio orgoglio Video; Romero, c'è il retroscena che dà grande forza all'Inter nonostante i costi alti dell'operazione.

mercato inter mercato inter il retroscenaL’Inter accelera sul mercato: rinforzi in vista per ChivuL'Inter prepara l'accelerata sul mercato: quattro acquisti possibili in meno di un mese. Romero resta un'opportunità concreta per la difesa nerazzurra. passioneinter.com

mercato inter mercato inter il retroscenaVIDEO – SVELATO il ‘PIANO’ mercato dell’Inter per prendere ROMEROUltimissime news di mercato Inter: c'è una strategia in atto per provare ad acquistare Cristian Romero dal Tottenham ... passioneinter.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web