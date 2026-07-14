L'Inter deve rivedere i piani per la fascia destra dopo lo stop riguardante Khalaili. L’addio di Dumfries e la trattativa fallita per Palestra hanno complicato la situazione. Il direttore sportivo si trova ora a dover cercare una nuova soluzione per completare il reparto. La squadra ha bisogno di un rinforzo per la corsia laterale, ma le alternative disponibili sono limitate. La situazione richiede una decisione rapida per far fronte alle esigenze tecniche.

di Giuseppe Colicchia Inter, salta Khalaili: Ausilio costretto a trovare una soluzione per la fascia destra dopo l’addio di Dumfries e dopo la trattativa sfumata per Palestra. L’imponderabile che entra nel calciomercato e costringe a riscrivere i piani. È quanto accaduto all’ Inter nella trattativa per Anan Khalaili, esterno dell’ Union Saint-Gilloise che sembrava ormai a un passo dal vestire la maglia nerazzurra. L’accordo era stato trovato sia con il giocatore sia con il club belga, e lo stesso Khalaili aveva già sostenuto le visite mediche. Poi, però, è arrivato lo stop legato alla mancata concessione dell’idoneità sportiva da parte del Coni, un passaggio che ha bloccato l’operazione e obbligato la dirigenza nerazzurra a rivedere nuovamente le strategie per la corsia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, tutto da rifare dopo lo stop su Khalaili! L’imponderabilità che sconvolge i piani del mercato e la missione di Ausilio – VIDEO di Giuseppe Colicchia

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