Dinamo Zagabria-Thun | analisi tattica per un passaggio cruciale

Da justcalcio.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match di ritorno tra Dinamo Zagabria e Thun si gioca con il risultato di 1-1 dell’andata. La squadra svizzera deve vincere per qualificarsi, mentre la formazione croata può anche pareggiare o perdere con un gol di scarto. La partita rappresenta un passaggio decisivo per entrambe le squadre nella qualificazione alla UEFA Champions League 2026-27.

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L’angolo della partita. Il ritorno del secondo turno di qualificazione alla UEFA Champions League 202627 tra la Dinamo Zagabria e il Thun si preannuncia come una sfida cruciale per entrambe le squadre, in particolare per gli svizzeri, che cercano di ribaltare l’1-1 dell’andata. La Dinamo, guidata da Mario Kova?evi?, arriva con un’impressionante striscia di 19 partite ufficiali senza sconfitte, un dato che testimonia il suo stato di forma e la solidità della squadra. La riuscita dell’incontro dipenderà molto dalla capacità dei croati di trasformare i loro punti di forza in vittorie decisive. La chiave tattica del match. Tatticamente, la Dinamo Zagabria pare avvantaggiata, soprattutto viste le difficoltà difensive del Thun. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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