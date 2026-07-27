Dinamo Zagabria-Thun | analisi tattica per un passaggio cruciale

L’angolo della partita. Il ritorno del secondo turno di qualificazione alla UEFA Champions League 202627 tra la Dinamo Zagabria e il Thun si preannuncia come una sfida cruciale per entrambe le squadre, in particolare per gli svizzeri, che cercano di ribaltare l’1-1 dell’andata. La Dinamo, guidata da Mario Kova?evi?, arriva con un’impressionante striscia di 19 partite ufficiali senza sconfitte, un dato che testimonia il suo stato di forma e la solidità della squadra. La riuscita dell’incontro dipenderà molto dalla capacità dei croati di trasformare i loro punti di forza in vittorie decisive. La chiave tattica del match. Tatticamente, la Dinamo Zagabria pare avvantaggiata, soprattutto viste le difficoltà difensive del Thun. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Dinamo Zagreb vs Thun | Prediction & xG Analysis

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