La partita tra Thun e Dinamo Zagabria si gioca oggi, valida per il secondo turno preliminare di Champions League. È la prima gara ufficiale della stagione per entrambe le squadre. La Dinamo Zagabria affronta il match con maggiore esperienza e qualità, cercando di ottenere un risultato positivo in trasferta. La partita si può seguire in diretta, ma non sono stati comunicati orari o canali di trasmissione.

Thun-Dinamo Zagabria è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla La prima partita ufficiale della stagione per Thun e Dinamo Zagabria vale tantissimo. Parliamo della Champions League. E andando a vedere anche la fase di amichevoli che queste due squadre hanno fatto fino al momento è evidente che i croati, almeno sotto l’aspetto del morale, ci arrivano meglio. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tre vittorie e un pareggio – contano poco però – per i croati del presidente Boban. Al centro, questa squadra, tra le altre cose, anche di una serie di voci di mercato che vedono protagonisti gli uomini migliori: da Sergi Dominguez a Stojkovic, entrambi nel mirino della Lazio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Thun-Dinamo Zagabria: esperienza e qualità per il colpo esterno

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