Pronostico Dinamo Zagabria-Thun | croati senza problemi

La partita di ritorno tra Dinamo Zagabria e Thun si gioca nel secondo turno preliminare di Champions League. Dopo il 1-1 ottenuto in Svizzera, i croati devono vincere o pareggiare con più di un gol per qualificarsi. La gara si svolge in casa della Dinamo Zagabria. La squadra croata ha il vantaggio di aver già segnato un gol in trasferta. La qualificazione si deciderà in questa sfida di ritorno.

Dinamo Zagabria-Thun è la gara di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League. Pronostico e dove vederla Il pareggio per uno a uno in Svizzera della scorsa settimana mette davanti, in questo turno di qualificazione alla prossima Champions League, i croati della Dinamo Zagabria. Che, per quello che hanno fatto vedere in trasferta, avrebbero sicuramente meritato un risultato diverso. Una vittoria in poche parole. (Profilo Instagram Dinamo Zagabria) – Ilveggente.it Non che la X non aiuti a guardare con molto interesse a questa partita. Anzi: è un risultato ottimo per Sergi Dominguez e compagni che possono sicuramente vincere questa partita e lo faranno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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FC Thun vs Dinamo Zagreb: SHOCK Upset or Croatian Domination | Champions League Qualifier Preview

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