Dimaro il sindaco | Parleremo a breve con De Laurentiis per il rinnovo le sue parole sono state uno sfogo

Da ilnapolista.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con il successo contro la Carrarese per 2-0 nell’amichevole di ieri, il Napoli di Massimiliano Allegri ha salutato Dimaro. Tuttavia, l’ultimo giorno in Trentino è stato caratterizzato anche dalle frecciatine di Aurelio De Laurentiis a chi organizza il ritiro degli azzurri. Il sindaco di Dimaro: “Per noi tutti i consigli che arrivano dal presidente De Laurentiis cerchiamo di rispettarli”. Mentre quest’oggi, esattamente a Radio Napoli  Centrale, sono arrivate le dichiarazioni di Marco Panciera (primo cittadino di Dimaro): “ Trattative per rinnovare la partnership con il Napoli? Penso che cominceremo a breve con il presidente per procedere con il rinnovo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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