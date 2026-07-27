Con il successo contro la Carrarese per 2-0 nell’amichevole di ieri, il Napoli di Massimiliano Allegri ha salutato Dimaro. Tuttavia, l’ultimo giorno in Trentino è stato caratterizzato anche dalle frecciatine di Aurelio De Laurentiis a chi organizza il ritiro degli azzurri. Il sindaco di Dimaro: “Per noi tutti i consigli che arrivano dal presidente De Laurentiis cerchiamo di rispettarli”. Mentre quest’oggi, esattamente a Radio Napoli Centrale, sono arrivate le dichiarazioni di Marco Panciera (primo cittadino di Dimaro): “ Trattative per rinnovare la partnership con il Napoli? Penso che cominceremo a breve con il presidente per procedere con il rinnovo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dimaro, il sindaco: “Parleremo a breve con De Laurentiis per il rinnovo, le sue parole sono state uno sfogo”

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