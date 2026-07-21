De Laurentiis oggi a Dimaro | rinnovo e prima amichevole

Da forzazzurri.net 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi il presidente del Napoli è arrivato a Dimaro-Folgarida per il ritiro estivo. È atteso in Val di Sole, dove la squadra sta svolgendo le prime sessioni di allenamento. Contestualmente, si è svolta anche la prima amichevole della stagione pre-campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida si prepara ad accogliere Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro è atteso oggi in Val di Sole, dove raggiungerà la squadra impegnata nella prima fase della preparazione estiva. Per il patron sarà la quindicesima presenza consecutiva nella località trentina. Un appuntamento ormai abituale, diventato negli anni uno dei momenti centrali dell’estate del club. De Laurentiis avrebbe dovuto raggiungere il gruppo già nelle scorse ore. La partenza è stata però rinviata a causa di alcuni incontri programmati a Napoli insieme all’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Il suo arrivo coincide con una fase importante del lavoro diretto da Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

de laurentiis oggi a dimaro rinnovo e prima amichevole
© Forzazzurri.net - De Laurentiis oggi a Dimaro: rinnovo e prima amichevole
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il Napoli arrivato a Dimaro, assente De Laurentiis

Napoli, arriva una notizia in vista di Dimaro: riguarda Allegri e De LaurentiisIl tecnico Massimiliano Allegri inizierà la sua attività sulla panchina del Napoli a Dimaro, con il presidente pronto a seguirlo nella prima fase...

Temi più discussi: Napoli, Allegri a cena con De Laurentiis: oggi la presentazione al Teatro San Carlo; Il primo giorno di Allegri: visita al centro sportivo e cena con De Laurentiis; Napoli, Allegri e la domanda su De Bruyne. De Laurentiis dà del puzzone al giornalista; Allegri si commuove ricordando una telefonata di De Laurentiis: Quella sera mia madre non stava bene.

de laurentiis oggi aDe Laurentiis oggi a Dimaro: rinnovo e prima amichevoleForzAzzurri.net - De Laurentiis oggi a Dimaro: rinnovo e prima amichevole Il ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida si prepara ad accogliere Aurelio De Laurentiis. Il ... forzazzurri.net

de laurentiis oggi aDe Laurentiis oggi al ritiro di Dimaro in attesa del debutto di AllegriDomani alle ore 18 il primo test stagionale contro l'Arezzo di Cristian Bucchi, squadra neopromossa in Serie B ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web