Oggi il presidente del Napoli è arrivato a Dimaro-Folgarida per il ritiro estivo. È atteso in Val di Sole, dove la squadra sta svolgendo le prime sessioni di allenamento. Contestualmente, si è svolta anche la prima amichevole della stagione pre-campionato.

Il ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida si prepara ad accogliere Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro è atteso oggi in Val di Sole, dove raggiungerà la squadra impegnata nella prima fase della preparazione estiva. Per il patron sarà la quindicesima presenza consecutiva nella località trentina. Un appuntamento ormai abituale, diventato negli anni uno dei momenti centrali dell’estate del club. De Laurentiis avrebbe dovuto raggiungere il gruppo già nelle scorse ore. La partenza è stata però rinviata a causa di alcuni incontri programmati a Napoli insieme all’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Il suo arrivo coincide con una fase importante del lavoro diretto da Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Laurentiis oggi a Dimaro: rinnovo e prima amichevole

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