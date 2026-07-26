Nelle ultime settimane, il presidente di una società calcistica ha espresso critiche nei confronti dell’organizzazione del ritiro a Dimaro. La replica del quotidiano locale è stata forte, definendo le dichiarazioni “parole pesantissime”. La polemica ha alimentato un crescente malcontento nella regione. La disputa riguarda le modalità e le condizioni del ritiro, ma nessuna delle parti ha fornito ulteriori dettagli pubblici. La discussione continua a tenere banco tra le parti coinvolte.

De Laurentiis attacca duramente l’organizzazione del ritiro a Dimaro negli ultimi giorni di permanenza. Il Dolomiti replica con toni accesi: “Sono parole pesantissime” e in Trentino cresce il malcontento. De Laurentiis contro Dimaro: le critiche alla gestione del ritiro. L’ultimo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro si è trasformato in una giornata di tensioni. Aurelio De Laurentiis ha parlato apertamente del possibile divorzio tra le parti, con alcune dichiarazioni che non hanno fatto piacere al Trentino. Il quotidiano Il Dolomiti non ha lasciato passare inosservate le parole del presidente azzurro. La replica è stata immediata e senza mezzi termini. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Laurentiis, è scontro sul rinnovo di Dimaro: dal Trentino arrivano critiche!

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