Difende l' amico rapinato e viene aggredito muore dopo 8 giorni Tragedia a Roma

Notizia in breve

Un uomo è morto otto giorni dopo essere stato aggredito con un cacciavite durante una rapina alla stazione ferroviaria Togliatti in via Collatina, a Roma. L’uomo aveva cercato di difendere un conoscente durante il tentativo di furto e aveva ricevuto la ferita che, successivamente, gli è risultata fatale. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta dopo il peggioramento delle sue condizioni. La polizia sta indagando sull’accaduto.