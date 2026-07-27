Difende l' amico rapinato e viene aggredito muore dopo 8 giorni Tragedia a Roma
Un uomo è morto otto giorni dopo essere stato aggredito con un cacciavite durante una rapina alla stazione ferroviaria Togliatti in via Collatina, a Roma. L’uomo aveva cercato di difendere un conoscente durante il tentativo di furto e aveva ricevuto la ferita che, successivamente, gli è risultata fatale. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta dopo il peggioramento delle sue condizioni. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Aggredito con un cacciavite alla stazione ferroviaria Togliatti in via Collatina a Roma mentre cercava di difendere un conoscente durante una rapina, è morto in ospedale dopo 8 giorni. La vicenda, anticipata da "Repubblica", risale al 18 luglio scorso quando, attorno alle 16.30, è arrivato un allarme per un uomo ferito a terra. A seguito delle indagini, la polizia ha arrestato nei giorni scorsi il presunto responsabile con l’accusa di tentato omicidio. Dopo il decesso dell’uomo, di origini nordafricane, il reato con ogni probabilità cambierà in omicidio. L’aggressione è avvenuta all’interno della stazione ferroviaria alla periferia di Roma, nei pressi delle scale che conducono al sottopasso. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
An Old Sheriff Defended His Dying Town Against Ruthless Outlaws| Full Western Movie |4K FREE
Notizie e thread social correlati
Roma, difende un amico durante una rapina e viene aggredito: muore dopo 8 giorniUn uomo è morto dopo essere stato aggredito con un cacciavite alla stazione ferroviaria Togliatti in via Collatina, Roma, mentre cercava di difendere...
Roma, aggredito mentre difende un amico in una rapina: muore dopo 8 giorniUn giovane di 20 anni è deceduto dopo essere stato aggredito durante una rapina in cui aveva cercato di difendere un amico.
Temi più discussi: Operazione Butterfly; Milano insicura, Melissa Satta: Mio figlio voleva uscire con gli amici, ma ho detto no. Sono terrorizzata da quello che può succedergli; Livorno, tenta di accoltellare l'agente, lui spara: finisce male per lo straniero | Libero Quotidiano.it.
Difende l'amico rapinato e viene aggredito, muore dopo 8 giorni x.com
Difende l'amico rapinato e viene aggredito, muore dopo 8 giorni. Colpito con un cacciavite in una stazione a Roma, arrestato l'aggressore #ANSA facebook
Ucciso mentre difende un amico durante una rapina, un arrestoÈ morto dopo otto giorni di ricovero l'uomo rimasto gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 18 luglio nella stazione ferroviaria Palmiro Togliatti, alla periferia di Roma. La Polizia di ... rainews.it
Omicidio in stazione a Roma. Difende l’amico durante una rapina e viene pugnalato alla testa. C’è un arrestoÈ successo al quartiere Collatino, la vittima è morta in ospedale dopo giorni di agonia. Fatali le due lesioni profonde al cranio ... quotidiano.net