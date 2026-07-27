Decreto caro carburanti Salvini frena sull’aumento delle accise sul tabacco | ‘Non mi risulta e sono contrario’

Notizia in breve

Il ministro delle Infrastrutture ha dichiarato di essere contrario a un aumento delle accise sul tabacco, precisando che non ha informazioni sulla proposta. Nel governo si valutano diverse coperture finanziarie per finanziare il provvedimento contro il caro carburanti, tra cui anche un possibile incremento delle accise sul tabacco. Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo a questa misura, e le discussioni continuano tra le varie componenti dell'esecutivo.