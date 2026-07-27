Decreto caro carburanti Salvini frena sull’aumento delle accise sul tabacco | ‘Non mi risulta e sono contrario’
Il ministro delle Infrastrutture ha dichiarato di essere contrario a un aumento delle accise sul tabacco, precisando che non ha informazioni sulla proposta. Nel governo si valutano diverse coperture finanziarie per finanziare il provvedimento contro il caro carburanti, tra cui anche un possibile incremento delle accise sul tabacco. Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo a questa misura, e le discussioni continuano tra le varie componenti dell'esecutivo.
Nel governo si studiano le coperture per finanziare il provvedimento contro il caro carburanti. Tra le ipotesi circola anche un nuovo aumento delle accise sui tabacchi, ma il vicepremier Matteo Salvini prende le distanze Prosegue il confronto all’interno della maggioranza sulle risorse necessarie per finanziare ildecreto contro ilcaro carburanti,atteso nel pomeriggio in Consiglio dei ministri. Tra le ipotesi allo studio per reperire i fondi è emersa anche quella di un aumento del costo dei prodotti deltabacco, ma sul punto arriva lo stop del vicepremier e ministro delle InfrastruttureMatteo Salvini. Lasciando Palazzo Chigi, il leader della Lega ha dichiarato all’ANSAdi non essere a conoscenza di un’eventuale misura in questa direzione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Segui gli aggiornamenti su Carburanti.
Notizie e thread social correlati
Gasolio sotto i due euro con l’aumento delle sigarette, l’ipotesi sul decreto carburanti che non piace a Salvini. Il Pd: «Sono disperati»Il governo sta valutando di far contribuire anche i fumatori alla riduzione dei prezzi dei carburanti, in attesa del decreto che sarà approvato oggi...
Carburanti, Giorgetti sul taglio delle accise: “Interverremo con decreto ministeriale”Il governo ha annunciato che interverrà con un decreto ministeriale per prorogare gli sconti sulle accise sui carburanti, scaduti il 6 del mese.
Temi più discussi: Accise mobili, cosa sono e come funzionano? | La misura a cui pensa il governo contro il caro carburanti; Caro carburanti, vertice Meloni-Giorgetti: in arrivo nuovo decreto; Il Governo Meloni senza risorse contro il caro carburanti.
Il Consiglio dei Ministri è atteso oggi pomeriggio per approvare una prima misura https://www.dday.it/redazione/58175/caro-carburanti-il-governo-prepara-un-decreto-ponte-intervento-sul-gasolio-e-poi-accisa-mobile facebook
Caro carburanti, Cdm oggi per decreto con intervento su accise. Nessun aumento delle sigarette sul tavolo(Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri si riunisce oggi, lunedì 27 luglio, per il decreto legge con le misure urgenti contro il caro carburanti. La premier Giorgia Meloni e i due 'vice' Antonio Tajan ... msn.com
Taglio accise sui carburanti, oggi la decisione in Cdm. Salvini: Contrario alle imposte sui tabacchiIl Consiglio dei ministri si riunirà nel pomeriggio alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio del governo da giorni. Il decreto legge ... ilmessaggero.it