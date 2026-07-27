Gasolio sotto i due euro con l’aumento delle sigarette l’ipotesi sul decreto carburanti che non piace a Salvini Il Pd | Sono disperati

Il governo sta valutando di far contribuire anche i fumatori alla riduzione dei prezzi dei carburanti, in attesa del decreto che sarà approvato oggi nel Consiglio dei ministri alle 17. Nel frattempo, il prezzo del gasolio scende sotto i due euro al litro. L’ipotesi ha suscitato reazioni politiche, con alcune forze di maggioranza che criticano la proposta, mentre il Partito Democratico la definisce “disperata”.

Cresce l’ipotesi di far pagare anche ai fumatori la riduzione dei prezzi dei carburanti, in vista del decreto in arrivo con il Consiglio dei ministri di oggi, convocato alle 17.30. All’ordine del giorno l’esame del decreto legge con le misure urgenti contro il caro carburanti e sull’ex Ilva, secondo quanto riportato da ANSA. La premier Giorgia Meloni è arrivata a palazzo Chigi già alle 14.30, reduce dalla visita al cantiere Tav in Val di Susa, seguita poco dopo dai due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il testo, l’unico punto all’ordine del giorno, contiene «disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e in materia di Ilva S. 🔗 Leggi su Open.online

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