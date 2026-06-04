Il governo ha annunciato che interverrà con un decreto ministeriale per prorogare gli sconti sulle accise sui carburanti, scaduti il 6 del mese. Non sarà necessaria una legge o una delibera del consiglio dei ministri. La decisione riguarda la proroga degli sconti senza ulteriori passaggi legislativi. La misura sarà adottata attraverso un atto del ministero competente.

“No, voi sapete che scadono gli sconti sulle accise il 6, interverremo con un decreto ministeriale, quindi non c’è bisogno di una norma di legge né del consiglio dei ministri”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in Transatlantico ai cronisti che gli chiedevano se oggi in Cdm fossero previste nuove misure per far fronte al caro energia. “Spazio riservato all’Ue non è esagerato, non possiamo sbagliare”. “Per quanto riguarda gli spazi riconosciuti dall’Europa valuteremo con calma, perché lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare nel dosare le misure, quindi dobbiamo capire come aiutare le famiglie, come aiutare le imprese più meritevoli”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Carburanti, Giorgetti sul taglio delle accise: “Interverremo con decreto ministeriale”

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