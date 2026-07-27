Debito in fisica? Ecco la maratona di Vincenzo Schettini per ripassare in estate Dai vettori al piano inclinato tutti gli argomenti

Vincenzo Schettini ha pubblicato una maratona di video sul suo canale YouTube, dedicata al ripasso degli argomenti di fisica. La serie è rivolta a studenti che devono recuperare un debito in questa materia. I video coprono temi come vettori e piano inclinato, offrendo spiegazioni e approfondimenti. La maratona è stata pubblicata durante l’estate e mira a facilitare il ripasso degli argomenti principali.

Vincenzo Schettini ha pubblicato sul suo canale La Fisica Che Ci Piace una maratona di ripasso dedicata agli studenti che devono recuperare il debito in fisica. Il periodo estivo è impegnativo e molti ragazzi si preparano per affrontare gli esami previsti tra fine agosto e inizi settembre. La lezione raccoglie una serie di temi che interessano sia il biennio degli istituti tecnici e professionali, sia il percorso dei licei. Il professore nel video indica due strade per sfruttare questo contenuto: seguire l’intero video per una full immersion oppure selezionare i capitoli d’interesse tramite i titoli. L’obiettivo è aiutare chi deve colmare lacune nel calcolo, nella risoluzione degli esercizi o nelle definizioni delle grandezze. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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MARATONA di FISICA; mega ripasso per il DEBITO

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