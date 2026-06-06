Vincenzo Schettini sarà a Appignano il 6 giugno 2026 per un evento del Festival della scienza e della resilienza. L’appuntamento è dedicato a “La fisica che ci piace”. L’evento si inserisce in una serie di iniziative dedicate alle aree interne e alle tematiche scientifiche. La presenza del fisico e divulgatore scientifico attira l’attenzione di pubblico e appassionati. La manifestazione si svolge nell’ambito del progetto “Terra in Equilibrio”.

Appignano, 6 giugno 2026 – Cresce l’attesa per l’arrivo di Vincenzo Schettini, protagonista di uno degli appuntamenti di punta del Festival della scienza e della resilienza nelle aree interne ’Terra in Equilibrio’. Il divulgatore scientifico più seguito d’Italia sarà in centro ad Appignano del Tronto sabato 27 giugno alle ore 21.30 per un incontro dedicato alla scoperta della fisica e del suo legame con la vita quotidiana. Docente, fisico e musicista, Schettini ha saputo trasformare una materia spesso considerata complessa in un racconto accessibile e coinvolgente. Grazie al progetto ’La fisica che ci piace’ e a una community che supera i tre milioni di follower sui social, è diventato un punto di riferimento per studenti, famiglie e appassionati di divulgazione scientifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vincenzo Schettini ad Appignano con ’La fisica che ci piace’

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LO SCANDALO di VINCENZO SCHETTINI e LA FISICA CHE CI PIACE

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